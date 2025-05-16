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"Мы сделали больше, чем от нас ожидали". Директор Кремня - о результатах команды
Также в клубе прокомментировали интерес к игрокам
Фото: ФК Кремінь
Директор "Кремня" Андрей Филь поделился мнением о результатах команды во второй части сезона и возможных трансферах.
- Что можете сказать, относительно выступлений "Кремня" во второй части сезона? Команда побеждала, играла вничью, были и поражения, конечно, но все же не выглядела в этих матчах безнадежным аутсайдером, несмотря на последнее место. Довольны ли такими результатами?
- Довольны, потому что мы сделали даже больше, чем от нас ожидали. Все думали, что мы будем донорами, а мы еще забрали очки у других команд, одержали даже победу (ФК "Минай" - 1:0). "Кремень" не был той командой, к которой ехали и считали, что уже одержали победу.
- Был ли разговор с тренерским штабом относительно нового сезона? Будут изменения или нет?
- Пока не было никаких разговоров с главным тренером "Кремня" Игорем Климовским. Сейчас нужно завершить этот сезон, а потом уже садиться и разговаривать с тренерским штабом, с футболистами. Мы все планируем делать постепенно.
- Вы уже частично ответили на вопрос о футболистах, но хочу спросить еще такое. "Кремень" довольно часто продает игроков в другие клубы, есть ли сейчас интерес к футболистам команды?
- Да, есть предложения и запросы на определенных игроков, пока не хочу называть фамилии, потому что будет, скажем так, по отношению к другим выглядеть некорректно, - резюмировал Филь.
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