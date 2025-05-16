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"Мы сделали больше, чем от нас ожидали". Директор Кремня - о результатах команды

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Также в клубе прокомментировали интерес к игрокам

"Мы сделали больше, чем от нас ожидали". Директор Кремня - о результатах команды

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

Директор "Кремня" Андрей Филь поделился мнением о результатах команды во второй части сезона и возможных трансферах.

- Что можете сказать, относительно выступлений "Кремня" во второй части сезона? Команда побеждала, играла вничью, были и поражения, конечно, но все же не выглядела в этих матчах безнадежным аутсайдером, несмотря на последнее место. Довольны ли такими результатами?

- Довольны, потому что мы сделали даже больше, чем от нас ожидали. Все думали, что мы будем донорами, а мы еще забрали очки у других команд, одержали даже победу (ФК "Минай" - 1:0). "Кремень" не был той командой, к которой ехали и считали, что уже одержали победу.

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- Был ли разговор с тренерским штабом относительно нового сезона? Будут изменения или нет?

- Пока не было никаких разговоров с главным тренером "Кремня" Игорем Климовским. Сейчас нужно завершить этот сезон, а потом уже садиться и разговаривать с тренерским штабом, с футболистами. Мы все планируем делать постепенно.

- Вы уже частично ответили на вопрос о футболистах, но хочу спросить еще такое. "Кремень" довольно часто продает игроков в другие клубы, есть ли сейчас интерес к футболистам команды?

- Да, есть предложения и запросы на определенных игроков, пока не хочу называть фамилии, потому что будет, скажем так, по отношению к другим выглядеть некорректно, - резюмировал Филь.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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