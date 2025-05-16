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Тренер Эпицентра ответил на слухи о строительстве стадиона в Киевской области

Первая лига

Команда не собирается покидать родной город

Тренер Эпицентра ответил на слухи о строительстве стадиона в Киевской области

ФК Епіцентр

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Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк опроверг информацию СМИ о том, что руководство клуба будет строить стадион в Киевской области.

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"Такая информация не соответствует действительности. Мы прежде всего хотим играть в Каменце-Подольском.

Руководство клуба делает все для того, чтобы наш домашний стадион отвечал требованиям УПЛ. Все футболисты живут в Каменце-Подольском, а тренировочная база - в Дунаевцах", - сказал Нагорняк изданию Украинский футбол.

Напомним, "Эпицентр" из Каменца-Подольского досрочно стал чемпионом Первой лиги сезона-2024/25.

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Сергей Нагорняк Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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