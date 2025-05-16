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Тренер Эпицентра ответил на слухи о строительстве стадиона в Киевской области
Команда не собирается покидать родной город
ФК Епіцентр
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк опроверг информацию СМИ о том, что руководство клуба будет строить стадион в Киевской области.
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"Такая информация не соответствует действительности. Мы прежде всего хотим играть в Каменце-Подольском.
Руководство клуба делает все для того, чтобы наш домашний стадион отвечал требованиям УПЛ. Все футболисты живут в Каменце-Подольском, а тренировочная база - в Дунаевцах", - сказал Нагорняк изданию Украинский футбол.
Напомним, "Эпицентр" из Каменца-Подольского досрочно стал чемпионом Первой лиги сезона-2024/25.
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