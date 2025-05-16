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Юрченко: Металлист 1925 нацелен выиграть оба матча перед финишем и вернуться в УПЛ
Капитан харьковчан - о задаче команды
Фото: ФК Металіст 1925
Полузащитник, капитан "Металлиста 1925" Владлен Юрченко прокомментировал нестабильную игру команды во второй части сезона.
– В осенней части чемпионата "Металлист 1925" отличался надежностью в обороне, а весной уверенность позади куда-то делась. Команда пропускала во многих матчах. Есть предположения, почему так произошло?
– Мы это разбираем с коллективом и тренерским штабом. И выводы по этому поводу останутся тайной.
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– Осталось два матча. Фактически для команды это два финала, если будет две победы – прямая путевка в Премьер-лигу. Насколько психологически давит на команду ответственность за результат?
– Это наша задача, и мы к этому готовились на сборах. Конечно, есть давление, но мы готовы к нему.
– Насколько принципиально в ближайшем туре обыграть "Эпицентр", уже ставший чемпионом Первой лиги. Вообще это влияет, что именно они стали чемпионами и есть ли другая турнирная мотивация для вас?
– Принципиальности – вот именно обыграть "Эпицентр" — нет. У нас есть своя задача и мы смотрим вперед, в таблицу и на наш результат. Мы нацелены только на то, чтобы выиграть оба матча перед финишем и вернуться в Премьер-лигу. А играем мы с "Эпицентром" или с другой командой, неважно, - сказал Юрченко.
"Металлист 1925" занимает второе место в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги.
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