Юрченко: Металлист 1925 нацелен выиграть оба матча перед финишем и вернуться в УПЛ

Полузащитник, капитан "Металлиста 1925" Владлен Юрченко прокомментировал нестабильную игру команды во второй части сезона.

– В осенней части чемпионата "Металлист 1925" отличался надежностью в обороне, а весной уверенность позади куда-то делась. Команда пропускала во многих матчах. Есть предположения, почему так произошло?

– Мы это разбираем с коллективом и тренерским штабом. И выводы по этому поводу останутся тайной.

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– Осталось два матча. Фактически для команды это два финала, если будет две победы – прямая путевка в Премьер-лигу. Насколько психологически давит на команду ответственность за результат?

– Это наша задача, и мы к этому готовились на сборах. Конечно, есть давление, но мы готовы к нему.

– Насколько принципиально в ближайшем туре обыграть "Эпицентр", уже ставший чемпионом Первой лиги. Вообще это влияет, что именно они стали чемпионами и есть ли другая турнирная мотивация для вас?

– Принципиальности – вот именно обыграть "Эпицентр" — нет. У нас есть своя задача и мы смотрим вперед, в таблицу и на наш результат. Мы нацелены только на то, чтобы выиграть оба матча перед финишем и вернуться в Премьер-лигу. А играем мы с "Эпицентром" или с другой командой, неважно, - сказал Юрченко.

"Металлист 1925" занимает второе место в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги.