  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Юрченко: Металлист 1925 нацелен выиграть оба матча перед финишем и вернуться в УПЛ

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрченко: Металлист 1925 нацелен выиграть оба матча перед финишем и вернуться в УПЛ

Первая лига

Капитан харьковчан - о задаче команды

Юрченко: Металлист 1925 нацелен выиграть оба матча перед финишем и вернуться в УПЛ

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Полузащитник, капитан "Металлиста 1925" Владлен Юрченко прокомментировал нестабильную игру команды во второй части сезона.

– В осенней части чемпионата "Металлист 1925" отличался надежностью в обороне, а весной уверенность позади куда-то делась. Команда пропускала во многих матчах. Есть предположения, почему так произошло?

– Мы это разбираем с коллективом и тренерским штабом. И выводы по этому поводу останутся тайной.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Осталось два матча. Фактически для команды это два финала, если будет две победы – прямая путевка в Премьер-лигу. Насколько психологически давит на команду ответственность за результат?

– Это наша задача, и мы к этому готовились на сборах. Конечно, есть давление, но мы готовы к нему.

– Насколько принципиально в ближайшем туре обыграть "Эпицентр", уже ставший чемпионом Первой лиги. Вообще это влияет, что именно они стали чемпионами и есть ли другая турнирная мотивация для вас?

– Принципиальности – вот именно обыграть "Эпицентр" — нет. У нас есть своя задача и мы смотрим вперед, в таблицу и на наш результат. Мы нацелены только на то, чтобы выиграть оба матча перед финишем и вернуться в Премьер-лигу. А играем мы с "Эпицентром" или с другой командой, неважно, - сказал Юрченко.

"Металлист 1925" занимает второе место в турнирной таблице Чемпионской группы Первой лиги.

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Интригующее противостояние в Хмельницком. Что смотреть в субботу в группе Выбывание
yellow-arrow
Первая лига. Виктория минимально обыграла Прикарпатье
yellow-arrow
"Даже не знал, что перехожу". Синчук - о своем трансфере из Металлиста в Монреаль
Владлен Юрченко Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SportArena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости