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Первая лига. Виктория минимально обыграла Прикарпатье
Судьбу поединка решил единственный мяч
Фото: ФК Вікторія Суми
В Ивано-Франковке состоялся центральный матч тура в группе Выбывания Первой лиги - "Прикарпатье" принимало "Викторию".
Сумской клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в поединке был забит в конце первого тайма - на 45+2 минуте отличился Руслан Паламар.
Благодаря победе "Виктория" набрала 32 очка и укрепила первую позицию в группе за Выживание. "Прикарпатье" с 28 пунктами остается на втором месте.
Первая лига. Группа Выбывание. 8-й тур
16.05.2025, "Рух". Ивано-Франковск
"Прикарпатье" 0:1 "Виктория"
Гол: Паламар, 45.
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