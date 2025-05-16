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Первая лига. Виктория минимально обыграла Прикарпатье

Первая лига

Судьбу поединка решил единственный мяч

Первая лига. Виктория минимально обыграла Прикарпатье

Фото: ФК Вікторія Суми

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В Ивано-Франковке состоялся центральный матч тура в группе Выбывания Первой лиги - "Прикарпатье" принимало "Викторию".

Сумской клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в поединке был забит в конце первого тайма - на 45+2 минуте отличился Руслан Паламар.

Благодаря победе "Виктория" набрала 32 очка и укрепила первую позицию в группе за Выживание. "Прикарпатье" с 28 пунктами остается на втором месте.

Первая лига. Группа Выбывание. 8-й тур
16.05.2025, "Рух". Ивано-Франковск
"Прикарпатье" 0:1 "Виктория"
Гол: Паламар, 45.

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Виктория (Сумы) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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