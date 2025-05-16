Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагорняк: 70% состава Эпицентра останется и на УПЛ
Большинство игроков получат шанс в элите
Фото: ФК Епіцентр
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк поделился кадровыми планами команды перед дебютом в УПЛ.
- Насколько существенными будут изменения в команде перед УПЛ? Наверное, все же те футболисты которые завоевали право играть в УПЛ заслужили шанс проявить себя в элитном дивизионе?
- Обязательно перед сезоном в УПЛ наша команда нуждается в усилении. Однако, 70% состава команды останется и на элитный дивизион. Они своим отношением и игрой заслужили проявить себя в УПЛ. У львиной части игроков летом истекают сроки контрактов. Думаю, что со всеми найдем взаимопонимание, - сказал Нагорняк в интервью изданию Украинский футбол.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ранее Нагорняк прокомментировал слухи, что руководство "Эпицентра" планирует построить стадион в Киевской области.
Популярное сейчас
- Чемпионство Барселоны, потенциальные трансферы Лунина и Судакова, а также травма Сыча. Главные новости за 15 мая
- Только 1 украинец забил в чемпионате Шотландии больше, чем Кухаревич
- Бущан рассказал, что пошло не так у Динамо под руководством Луческу
- ДТП с кортежем Ярославского: суд вынес приговор по делу о сокрытии преступления
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров