Нагорняк: 70% состава Эпицентра останется и на УПЛ

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк поделился кадровыми планами команды перед дебютом в УПЛ.

- Насколько существенными будут изменения в команде перед УПЛ? Наверное, все же те футболисты которые завоевали право играть в УПЛ заслужили шанс проявить себя в элитном дивизионе?

- Обязательно перед сезоном в УПЛ наша команда нуждается в усилении. Однако, 70% состава команды останется и на элитный дивизион. Они своим отношением и игрой заслужили проявить себя в УПЛ. У львиной части игроков летом истекают сроки контрактов. Думаю, что со всеми найдем взаимопонимание, - сказал Нагорняк в интервью изданию Украинский футбол.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее Нагорняк прокомментировал слухи, что руководство "Эпицентра" планирует построить стадион в Киевской области.