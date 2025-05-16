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Нагорняк: 70% состава Эпицентра останется и на УПЛ

Первая лига

Большинство игроков получат шанс в элите

Нагорняк: 70% состава Эпицентра останется и на УПЛ

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк поделился кадровыми планами команды перед дебютом в УПЛ.

- Насколько существенными будут изменения в команде перед УПЛ? Наверное, все же те футболисты которые завоевали право играть в УПЛ заслужили шанс проявить себя в элитном дивизионе?

- Обязательно перед сезоном в УПЛ наша команда нуждается в усилении. Однако, 70% состава команды останется и на элитный дивизион. Они своим отношением и игрой заслужили проявить себя в УПЛ. У львиной части игроков летом истекают сроки контрактов. Думаю, что со всеми найдем взаимопонимание, - сказал Нагорняк в интервью изданию Украинский футбол.

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Ранее Нагорняк прокомментировал слухи, что руководство "Эпицентра" планирует построить стадион в Киевской области.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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