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Подолье – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой Лиги

Первая лига
Обновлено

Матч начнётся в 12:00 по киевскому времени

Подолье – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой Лиги

instagram.com/fcpodillya_official

Новина українською

В "Группе Выбывания" Первой Лиги сыграют "Подолье" и "Феникс-Мариуполь".

У хозяйской команды ещё не всё решено. Они могут как спастись, так и сыграть в стыках. Впереди два тура, но нужно действовать сейчас.

У "Феникс-Мариуполь" ситуация обстоит немного лучше. 13-е место, но в двух очках от зоны стыковых матчей.

Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени в субботу 17 мая.

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Онлайн видеотрансляция на канале DiviSport

Первая Лига. Группа выбывания. 8-й тур

17 мая 2025. Хмельницкий. Спорткомплекс "Подолье"

Главный судья:

Трансляция: DiviSport

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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