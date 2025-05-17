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Подолье – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой Лиги
Матч начнётся в 12:00 по киевскому времени
instagram.com/fcpodillya_official
В "Группе Выбывания" Первой Лиги сыграют "Подолье" и "Феникс-Мариуполь".
У хозяйской команды ещё не всё решено. Они могут как спастись, так и сыграть в стыках. Впереди два тура, но нужно действовать сейчас.
У "Феникс-Мариуполь" ситуация обстоит немного лучше. 13-е место, но в двух очках от зоны стыковых матчей.
Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по киевскому времени в субботу 17 мая.
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Онлайн видеотрансляция на канале DiviSport
Первая Лига. Группа выбывания. 8-й тур
17 мая 2025. Хмельницкий. Спорткомплекс "Подолье"
Главный судья:
Трансляция: DiviSport
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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