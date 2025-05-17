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Металлист 1925 – Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой Лиги
Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени
metalist1925.com
В "Чемпионской Группе" Первой Лиги встреча лидеров турнирной таблицы.
"Эпицентр" досрочно стал чемпионом турнира и гарантировал себе участие в УПЛ в следующем сезоне. У "Металлиста 1925" положение немножко сложнее.
Большая конкуренция за второе место и харьковскому клубу нужна только победа. Возможно, стадион "Левый Берег" им в этом поможет.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в субботу 17 мая.
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Онлайн видеотрансляция на канале DiviSport
Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур
17 мая 2025. Киев. "Левый Берег"
Трансляция: DiviSport
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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