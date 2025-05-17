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Металлист 1925 – Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой Лиги

Первая лига

Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени

Металлист 1925 – Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Первой Лиги

metalist1925.com

Новина українською

В "Чемпионской Группе" Первой Лиги встреча лидеров турнирной таблицы.

"Эпицентр" досрочно стал чемпионом турнира и гарантировал себе участие в УПЛ в следующем сезоне. У "Металлиста 1925" положение немножко сложнее.

Большая конкуренция за второе место и харьковскому клубу нужна только победа. Возможно, стадион "Левый Берег" им в этом поможет.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в субботу 17 мая.

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Онлайн видеотрансляция на канале DiviSport

Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур

17 мая 2025. Киев. "Левый Берег"

Трансляция: DiviSport

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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