Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая Лига. Подолье – ФСК Мариуполь 1:2. Усугубили хозяева положение
Хоть гол забили
instagram.com/fcpodillya_official
В "Группе Выбывания" Первой Лиги сыграли хмельницкое "Подолье" и "ФСК-Мариуполь".
Гости вышли вперёд в конце первого тайма. Отметился полузащитник Андрей Богданов на 40-й минуте. Команды ущли на перерыв.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Во втором тайме "ФСК-Мариуполь" удвоил преимущество голом Непейпиева на 62-й минуте. Хозяева спустя 2 минуты свой мяч забили, но этого было мало. Отметился Шаврин.
"ФСК-Мариуполь" поднимается на 11-ю строчку с 28-ю очками. "Подолье" - 15-е с 20-ю баллами. От зоны вылета отделяет 5 баллов.
Первая Лига. Группа Выбывания. 7-й тур
Подолье – ФСК Мариуполь 1:2
Голы: Шаврин (64) – Богданов (40). Непейпиев (62)
Популярное сейчас
- Не только Судаков. Наполи может подписать сразу двух лидеров Шахтера
- Победы Челси и Виллы, дорогие билеты от Черноморца и подозрение Тимощуку. Главные новости за 16 мая
- Летняя распродажа. Барселона может продать 8 футболистов, – источник
- Реал в матче с Мальоркой установил 2 статистических рекорда
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане