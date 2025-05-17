Первая Лига. Подолье – ФСК Мариуполь 1:2. Усугубили хозяева положение

В "Группе Выбывания" Первой Лиги сыграли хмельницкое "Подолье" и "ФСК-Мариуполь".

Гости вышли вперёд в конце первого тайма. Отметился полузащитник Андрей Богданов на 40-й минуте. Команды ущли на перерыв.

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Во втором тайме "ФСК-Мариуполь" удвоил преимущество голом Непейпиева на 62-й минуте. Хозяева спустя 2 минуты свой мяч забили, но этого было мало. Отметился Шаврин.

"ФСК-Мариуполь" поднимается на 11-ю строчку с 28-ю очками. "Подолье" - 15-е с 20-ю баллами. От зоны вылета отделяет 5 баллов.

Первая Лига. Группа Выбывания. 7-й тур

Подолье – ФСК Мариуполь 1:2

Голы: Шаврин (64) – Богданов (40). Непейпиев (62)