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Первая Лига.  Металлист 1925 – Эпицентр 1:3. Прямой выход в УПЛ под вопросом

Первая лига
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Такое тоже случается

Первая Лига.  Металлист 1925 – Эпицентр 1:3. Прямой выход в УПЛ под вопросом

Фото: ФК Металіст 1925/Автор - невідомий

Новина українською

В "Чемпионской Группе" Первой Лиги встречались два лидера – "Металлист 1925" и "Эпицентр".

Гости активно шли вперёд. Уже на 12-й минуте счёт был открыт усилиями Кравчука. Харьковская команда сравняла счёт на 27-й минуте, но до конца тайма не удержала ничью – гости вновь вышли вперёд на 44-й минуте.

Не помешала даже вынужденная замена "Эпицентра" на 21-й минуте. Вместо Станислава Кристина вышел Андрей Ляшенко.

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В первые минуты второго тайма гостевой клуб ещё увеличил преимущество. На 51-й минуте голом отметился Беженар.

Харьковский клуб рискует сдвинуться со второго места по итогам 7-го тура с 35-ю баллами. "Эпицентр" - подтвердил лидерство и набрал 50 баллов.

Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур

Металлист 1925 – Эпицентр 1:3

Голы: Юрченко (27) – Кравчук (12), Бендера (44), Беженар (51)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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