Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая Лига. Металлист 1925 – Эпицентр 1:3. Прямой выход в УПЛ под вопросом
Такое тоже случается
Фото: ФК Металіст 1925/Автор - невідомий
В "Чемпионской Группе" Первой Лиги встречались два лидера – "Металлист 1925" и "Эпицентр".
Гости активно шли вперёд. Уже на 12-й минуте счёт был открыт усилиями Кравчука. Харьковская команда сравняла счёт на 27-й минуте, но до конца тайма не удержала ничью – гости вновь вышли вперёд на 44-й минуте.
Не помешала даже вынужденная замена "Эпицентра" на 21-й минуте. Вместо Станислава Кристина вышел Андрей Ляшенко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В первые минуты второго тайма гостевой клуб ещё увеличил преимущество. На 51-й минуте голом отметился Беженар.
Харьковский клуб рискует сдвинуться со второго места по итогам 7-го тура с 35-ю баллами. "Эпицентр" - подтвердил лидерство и набрал 50 баллов.
Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур
Металлист 1925 – Эпицентр 1:3
Голы: Юрченко (27) – Кравчук (12), Бендера (44), Беженар (51)
Популярное сейчас
- "Спасибо за все". Марино Пушич прощается с Шахтером
- Не только Судаков. Наполи может подписать сразу двух лидеров Шахтера
- Вторую лигу в новом сезоне может пополнить 5 клубов
- Матч Первой лиги не состоится из-за финансовых проблем одной из команд
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане