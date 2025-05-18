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Первая Лига. Нива – МФК Металлург 0:0. Результатом все довольны

Первая лига

До определённого момента

Первая Лига. Нива – МФК Металлург 0:0. Результатом все довольны

Фото: ФК Нива Тернопіль

Новина українською

В "Группе Выбывания" Первой Лиги тернопольская "Нива" принимала "МФК Металлург".

Хозяева подходили к этому матчу фаворитами. Высокое место в турнирной таблице и фактор домашнего поля. Даже были у них попытки.

Но никакой из команд не удалось размочить ворота своих соперников.

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В турнирной таблице "Нива" 10-я с 29-ю баллами, "Металлург" - 13-й с 26-ю баллами.

"Металлург" следующий тур отдыхает из-за неравного количества команд в группе, а после встретится с "Прикарпатьем". "Нива" же сразится с "ФСК Мариуполь" и в заключительном туре встретится с сумской "Викторией".

Первая Лига. Группа Выбывания. 8-й тур

Нива – МФК Металлург 0:0

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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