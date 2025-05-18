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Первая Лига. Полтава – Буковина 2:0. Воспользовались осечкой харьковчан

Первая лига

Сделали своё дело

Первая Лига. Полтава – Буковина 2:0. Воспользовались осечкой харьковчан

Фото: СК Полтава

Новина українською

В "Чемпионской Группе" Первой Лиги встречались "Полтава" и "Буковина".

После поражения "Металлиста 1925" в матче против "Эпицентра", "Полтава" претендовала на второе место. Нужно было обыграть "Буковину".

Хозяева открыли счёт на 21-й минуте. Голом отметился Щербак. Ближе к концу тайма команды начали фолить. Так на 39-й минуте предупреждения получили Мисюра ("Полтава") и Бойчук ("Буковина"). Команды ушли на перерыв.

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В середине второго тайма хозяева вновь вышли вперёд. На 65-й минуте отметился Марусич. "Буковина" не смогла реализовать свои шансы.

"Полтава" поднялась на вторую строчку с 38-ю баллами. "Буковина" - седьмая с 27-ю очками.

Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур

Полтава – Буковина 2:0

Голы: Щербак (21), Марусич (65)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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