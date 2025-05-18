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Первая лига. ЮКСА и Металлист забили шесть голов, но харьковчане упустили шансы на УПЛ

Первая лига
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Первая лига. ЮКСА и Металлист забили шесть голов, но харьковчане упустили шансы на УПЛ

Фото: ФК Металіст

UA-Футбол
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Первой лиги.

Хозяева выиграли первый тайм со счётом 2:0. Однако харьковчане оформили камбек и по состоянию на 73 минуты цифры на табло были кардинально другие – 2:3. В частности, два гола "Металлист" забил с пенальти.

Однако на 90+1 минуте Спиваков сравнял счет.

Ничья лишила "Металлист" даже теоретических шансов на УПЛ. Сейчас харьковчане находятся на шестом месте, а до четвертой позиции, дающей право на стыковые матчи, четыре очка. ЮКСА же находится на последней, восьмой строчке.

В финальном туре "Металлист" сыграет против СК "Полтава", который йдет на втором месте. ЮКСА приедет в гости к соседу по турнирной таблице "Буковине".

ЮКСА – "Металлист" 3:3

Голы: Кононов 29, Ситников 44, Спиваков 90+1 – Луцив 59, 64, Федорив 73

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