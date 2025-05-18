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Первая лига. Кудривка - Агробизнес 2:0. Важная победа в борьбе за УПЛ

Первая лига

Последний тур будет сумасшедшим

Первая лига. Кудривка - Агробизнес 2:0. Важная победа в борьбе за УПЛ

Фото: ФК Кудрівка

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В предпоследнем туре Первой лиги "Кудривка" победила "Агробизнес" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме.

"Кудривка" занимает третье место, имея 35 очков. Под ними - "Металлист 1925", у которого столько же баллов. Напомним, второе и третье место будет играть переходные матчи с командами УПЛ. Пятую позицию имеет "Агробизнес" (32 очка). Итоговое положение определится после последнего тура.

Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур

Кудривка - Агробизнес 2:0

Голы: Рогозинский 16, Легостаев 26

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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