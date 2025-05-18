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Первая лига. Кудривка - Агробизнес 2:0. Важная победа в борьбе за УПЛ
Последний тур будет сумасшедшим
Фото: ФК Кудрівка
В предпоследнем туре Первой лиги "Кудривка" победила "Агробизнес" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме.
"Кудривка" занимает третье место, имея 35 очков. Под ними - "Металлист 1925", у которого столько же баллов. Напомним, второе и третье место будет играть переходные матчи с командами УПЛ. Пятую позицию имеет "Агробизнес" (32 очка). Итоговое положение определится после последнего тура.
Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур
Кудривка - Агробизнес 2:0
Голы: Рогозинский 16, Легостаев 26
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