Первая лига. Кудривка - Агробизнес 2:0. Важная победа в борьбе за УПЛ

В предпоследнем туре Первой лиги "Кудривка" победила "Агробизнес" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме.

"Кудривка" занимает третье место, имея 35 очков. Под ними - "Металлист 1925", у которого столько же баллов. Напомним, второе и третье место будет играть переходные матчи с командами УПЛ. Пятую позицию имеет "Агробизнес" (32 очка). Итоговое положение определится после последнего тура.

Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур

Кудривка - Агробизнес 2:0

Голы: Рогозинский 16, Легостаев 26