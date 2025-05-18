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У него был провал и в Шахтере. Металлист 1925 отстранил от работы главного тренера
У Патрика ван Леувена не складывается
Фото: ФК Металіст 1925
Один из фаворитов Первой лиги 2024/25, который, впрочем, не смог реализовать своего потенциала, отстранил от работы главного тренера Патрика ван Леувена. Об этом сообщил клуб на своих официальных медиаресурсах.
"Руководство клуба приняло решение отстранить Патрика ван Леувена от исполнения обязанностей наставника команды.
Информация о том, кто будет готовить "Металлист 1925" к матчу против "Агробизнеса", будет сообщена позже", - говорится в сообщении.
Отметим, что «Патрик ван Леувен успешно работал с "Зарей" в УПЛ, но провалился с "Шахтером". "Металлист 1925" перед последним туром Первой лиги идет на третьем месте, отставая от второго места, которое дает право повыситься в УПЛ, на три очка.
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