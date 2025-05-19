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Металлист 1925 определился с тренером на заключительные матчи сезона
Помощник Патрика ван Леувена
Фото: ФК Металіст 1925
Стало известно, кто будет готовить "Металлисту 1925" к заключительным матчам сезона.
Как сообщает ТаТоТаке, руководство харьковского клуба приняло решение доверить команду помощнику Патрика ван Леувена - Александру Чижову.
Помогать экс-тренеру "Зари" и "Шахтера" будут Максим Цвиренко и специалист по вратарям Сергей Вольваков.
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Напомним, накакуне "Металлист 1925" отстранил от работы главного тренера Патрика ван Леувена.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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