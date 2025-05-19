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Металлист 1925 определился с тренером на заключительные матчи сезона

Первая лига
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Помощник Патрика ван Леувена

Металлист 1925 определился с тренером на заключительные матчи сезона

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Стало известно, кто будет готовить "Металлисту 1925" к заключительным матчам сезона.

Как сообщает ТаТоТаке, руководство харьковского клуба приняло решение доверить команду помощнику Патрика ван Леувена - Александру Чижову.

Помогать экс-тренеру "Зари" и "Шахтера" будут Максим Цвиренко и специалист по вратарям Сергей Вольваков.

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Напомним, накакуне "Металлист 1925" отстранил от работы главного тренера Патрика ван Леувена.

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Александр Чижов Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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