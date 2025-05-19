Экс-форвард Кривбасса завершил карьеру в возрасте 31 год

Украинский форвард ФК "ЮКСА" Роман Дебелко принял решение о завершении карьеры в возрасте 31 год.

"Друзья, хочу сообщить, что это мой последний сезон в профессиональной карьере игрока. Я бесконечно благодарен судьбе, что сумел реализовать свою детскую мечту - стать профессиональным футболистом.

Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на моем пути. Спасибо тренерам, наставникам, партнерам, соперникам и даже хейтерам - вы все были частью этого процесса, и благодаря вам я всегда старался стать лучшим.

Особая благодарность моей семье - за терпение, поддержку и любовь на каждом этапе моего пути. Спасибо, футбол", - написал Дебелко в своем Instagram.