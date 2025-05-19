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Экс-форвард Кривбасса завершил карьеру в возрасте 31 год
Нынешний сезон он провел в ФК "ЮКСА"
Фото: ФК ЮКСА
Украинский форвард ФК "ЮКСА" Роман Дебелко принял решение о завершении карьеры в возрасте 31 год.
"Друзья, хочу сообщить, что это мой последний сезон в профессиональной карьере игрока. Я бесконечно благодарен судьбе, что сумел реализовать свою детскую мечту - стать профессиональным футболистом.
Хочу поблагодарить всех, кто был рядом на моем пути. Спасибо тренерам, наставникам, партнерам, соперникам и даже хейтерам - вы все были частью этого процесса, и благодаря вам я всегда старался стать лучшим.
Особая благодарность моей семье - за терпение, поддержку и любовь на каждом этапе моего пути. Спасибо, футбол", - написал Дебелко в своем Instagram.
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Напомним, на протяжении своей карьеры Роман выступал за донецкий "Металлург", "Сталь", "Карпаты", "Кривой Рог". Также он успел поиграть за рубежом за армянский "Бананц", эстонскую "Левадию", латвийскую "Ригу" и белорусский "Шахтер" Солигорск. Летом 2024 года он перешел в ФК "ЮКСА".
Также добавим, что Дебелко дважды становился чемпионом Латвии, один раз - Белорусии, выигрывал Кубок Эстонии, а также по одному разу Суперкубок Эстонии и Белоруссии. Кроме того, в сезоне 2023/24 он добыл бронзовые медали УПЛ вместе с "Кривбассом".
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