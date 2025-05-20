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Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная
Эксперт в студии - Иван Кривошеенко
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 19.05.2025.
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Гость программы - бывший украинский футболист, а ныне ассистент главного тренера винницкой "Нивы" Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- Группа Чемпионская: страсти в Киеве, "Полтава" - в шаге от УПЛ;
- Группа Выбывания: "Нива" уже вторая, "Феникс-Мариуполь" набрал ход;
- Вторая лига: "Скала 1911" - третья, великолепный матч в Чернигове.
- Новый конкурс от SELECT Sport Украина.
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Источник:ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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