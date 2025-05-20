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Полтава – Буковина 2:0. Видео голов и обзор матча

Первая лига

По голу в каждом из таймов

Полтава – Буковина 2:0. Видео голов и обзор матча

Буковина

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полтава" обыграла "Буковину" в рамках домашнего поединка 7-го тура чемпионской группы Первой лиги.

Забивали за хозяев поля Дмитрий Щербак и Максим Марусич.

Теперь "Полтава" занимает единоличное второе место, а "Буковина" делит по очкам последнюю строчку с ЮКСА.

Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур

Полтава – Буковина 2:0

Голы: Щербак (21), Марусич (65)

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