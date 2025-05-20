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Полтава – Буковина 2:0. Видео голов и обзор матча
По голу в каждом из таймов
Буковина
"Полтава" обыграла "Буковину" в рамках домашнего поединка 7-го тура чемпионской группы Первой лиги.
Забивали за хозяев поля Дмитрий Щербак и Максим Марусич.
Теперь "Полтава" занимает единоличное второе место, а "Буковина" делит по очкам последнюю строчку с ЮКСА.
Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур
Полтава – Буковина 2:0
Голы: Щербак (21), Марусич (65)
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