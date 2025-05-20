Тренер Буковины: Просто так находиться в команде никто не будет, начиная с меня

Исполняющий обязанности главного тренера "Буковины" Григорий Чурилов прокомментировал поражение от "Полтавы" (0:2) в поединке 7-го тура Чемпионской группы Первой лиги.

- Мне откровенно стыдно за нашу игру. Мы знали, насколько игроки "Полтавы" будут мотивированы. На поле они были более злыми, более "голодными", и это в итоге повлияло на окончательный результат матча, потому что мы сегодня проиграли много единоборств. И даже когда у нас были предпосылки к удачному завершению атаки, нам не хватало спортивной злости. Неприятно такое озвучивать, но могу сказать, что соперник сегодня больше хотел победить, чем мы. Конечно, будут сделаны правильные выводы.

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- Как будете настраивать команду на заключительный матч этого сезона, учитывая тот факт, что "Буковина" потеряла любые шансы на попадание в топ-4?

- Все очень просто. Дело не в математических шансах попасть в зону стыковых матчей и тому подобное ... Дело в ДНК команды, в ментальности. Если ты любишь футбол, то выходишь на каждую тренировку с целью победить в каждом спринте, в каждой микродуэли, в каждой обводке, передаче или отборе мяча. Но если люди этого не понимают, то здесь не возникает вопрос о каком-то месте в турнирной таблице. Здесь уже прежде всего возникает вопрос: "А достойны ли мы находиться в футбольном клубе "Буковина"?".

- Из этих слов можно сделать вывод, что летом в "Буковине" будут кадровые ротации?

- Безусловно, они будут. Руководители "Буковины" - это принципиальные люди, максималисты. В такие сложные времена они очень много делают как для команды, так и для футбола в целом. Конечно, просто так находиться в команде никто не будет, начиная с меня, - сказал Чурилов.