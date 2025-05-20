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Нива – МФК Металлург 0:0.. Видеообзор матча

Первая лига
Обновлено

Без особой мотивации

Нива – МФК Металлург 0:0.. Видеообзор матча

Нива Тернопіль

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Тернопольская "Нива" расписала сухую ничью с запорожским "Металлургом" в 8-м туре Первой лиги.

Этот результат не изменил турнирное положение команд. "Нива" осталась на второй строчке группы выбывания, "Металлург" - на пятой.

Первая Лига. Группа Выбывания. 8-й тур

Нива – МФК Металлург 0:0

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