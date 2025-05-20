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Украинский нападающий объяснил, почему решил завершить карьеру

Первая лига

Приходит момент, когда надо уйти

Украинский нападающий объяснил, почему решил завершить карьеру

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

31-летний нападающий ФК "ЮКСА" Роман Дебелко рассказал, почему принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста.

"Больше не хочу мучить ни себя, ни футбол. Приходит момент, когда надо уйти. Я хотел сделать это в последней домашней игре, на глазах своей семьи. Рад, что были зрители на игре с "Металлистом". Благодарен обеим командам, которые сделали для меня коридор.

Я предупредил капитана [Олега Синегуба], что в конце сезона буду заканчивать с футболом. Дальше он уже подготовил ребят, без лишних эмоций.

Всем, что я имею в своей жизни, я обязан футболу. Я бы не поездил по другим странам, не встретил бы свою жену. Возможно, я не стал ярким игроком, но не сказал еще последнего слова в футболе.

Если мой телефон горит от сообщений, звонят журналисты, это очень приятно и какую-то память я по себе оставил.

Что дальше? Заканчиваю обучение на лицензию категории B. Предложения остаться в структуре ФК "ЮКСА" не было", - сказал Дебелко.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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