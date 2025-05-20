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Кудровка – Агробизнес 2:0. Видео голов и обзор матча
Результат обеспечен в первые полчаса
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"Кудровка" оказалась сильнее "Агробизнеса" в предпоследнем туре чемпионской группы Первой лиги.
В течение первого тайма победу команде из Черниговской области принесли голы Валерия Рогозинского и Артема Легостаева.
Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур
Кудровка - Агробизнес 2:0
Голы: Рогозинский 16, Легостаев 26
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