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Кудровка – Агробизнес 2:0. Видео голов и обзор матча

Первая лига

Результат обеспечен в первые полчаса

Кудровка – Агробизнес 2:0. Видео голов и обзор матча

скріншот

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кудровка" оказалась сильнее "Агробизнеса" в предпоследнем туре чемпионской группы Первой лиги.

В течение первого тайма победу команде из Черниговской области принесли голы Валерия Рогозинского и Артема Легостаева.

Первая Лига. Чемпионская группа. 7-й тур

Кудровка - Агробизнес 2:0

Голы: Рогозинский 16, Легостаев 26

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