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Подолье – Феникс-Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча

Первая лига

Усилий команды из Хмельницкого не хватило даже для ничьи

Подолье – Феникс-Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча

Поділля

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Феникс-Мариуполь" одержал победу в выездной игре против "Подолья" в группе выбывания Первой лиги.

В конце первого тайма гости вышли вперед, во втором развили преимущество, но уже через минуту хозяева отыграли один гол.

Стоит отметить, что последний раз "Подолье" побеждало дома еще в сентябре 2024 года.

Первая Лига. Группа Выбывания. 7-й тур

Подолье – Феникс-Мариуполь 1:2

Голы: Шаврин (63) – Богданов (40). Непейпиев (62)

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