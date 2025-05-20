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Подолье – Феникс-Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча
Усилий команды из Хмельницкого не хватило даже для ничьи
Поділля
"Феникс-Мариуполь" одержал победу в выездной игре против "Подолья" в группе выбывания Первой лиги.
В конце первого тайма гости вышли вперед, во втором развили преимущество, но уже через минуту хозяева отыграли один гол.
Стоит отметить, что последний раз "Подолье" побеждало дома еще в сентябре 2024 года.
Первая Лига. Группа Выбывания. 7-й тур
Подолье – Феникс-Мариуполь 1:2
Голы: Шаврин (63) – Богданов (40). Непейпиев (62)
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