  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. ЮКСА – Металлист 3:3. Видео голов и обзор матча

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЮКСА – Металлист 3:3. Видео голов и обзор матча

Первая лига

Поединок с необычным сюжетом

ЮКСА – Металлист 3:3. Видео голов и обзор матча

ЮКСА

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

ЮКСА расписала результативную ничью с "Металлистом" в предпоследнем туре чемпионской группы Первой лиги.

Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу ЮКСА, во втором тайме "Металлист" забил три гола меньше, чем за 15 минут (дубль с пенальти оформил Петр Луцив), но уже в компенсированное время команда из Тарасовки восстановила паритет.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первая лига. Чемпионская группа. 7-й тур

ЮКСА – "Металлист" 3:3

Голы: Кононов 29, Сытников 44, Спиваков 90+1 – Луцив 59, 64 (оба - с пен.), Федорив 73

По теме
yellow-arrow
Подолье – Феникс-Мариуполь 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Украинский нападающий объяснил, почему решил завершить карьеру
yellow-arrow
Кудровка – Агробизнес 2:0. Видео голов и обзор матча
Первая лига Металлист (Харьков) ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости