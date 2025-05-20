ЮКСА – Металлист 3:3. Видео голов и обзор матча

ЮКСА расписала результативную ничью с "Металлистом" в предпоследнем туре чемпионской группы Первой лиги.

Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу ЮКСА, во втором тайме "Металлист" забил три гола меньше, чем за 15 минут (дубль с пенальти оформил Петр Луцив), но уже в компенсированное время команда из Тарасовки восстановила паритет.

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Первая лига. Чемпионская группа. 7-й тур

ЮКСА – "Металлист" 3:3

Голы: Кононов 29, Сытников 44, Спиваков 90+1 – Луцив 59, 64 (оба - с пен.), Федорив 73