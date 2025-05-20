Олег Федорчук: В Металлисте 1925 опоздали с отставкой ван Леувена

Известный тренер и эксперт Олег Федорчук оценил шансы команд Первой лиги на повышение в классе перед заключительным туром.

– Я считал фаворитом в борьбе за второе проходное место "Металлист 1925", но харьковчане собственноручно создали себе проблемы, проиграв не мотивированному "Эпицентру" – 1:3. Как по мне, слобожанцы опоздали с отставкой так и не сумевшего главного тренера ван Леувена стабилизировать игру теперь уже бывших подопечных. А "Эпицентру" – респект, именно они должны служить примером, как нужно планомерно создавать боеспособную команду.

– После неожиданной осечки "Металлиста 1925" его главный конкурент – "Полтава" своего уже не упустит?

– Похоже, что да, ведь "горожан" устроит даже ничья с "Металлистом", который уже потерял все шансы пробиться в главный квартет. "Полтава" – опытная, сыгранная команда и близка к тому, чтобы вписать яркую страницу в клубную историю.

– Но не секрет, что клубная инфраструктура "горожан" не отвечает требованиям УПЛ и не повторится ли ситуация, которая уже имела место в 2018 году, когда "Полтава" завоевав путевку в Премьер-лигу? Затем отказалась от нее?

– Здесь следует уточнить, что нынешняя "Полтава" не является правопреемницей предыдущей. Тогда был ФК, теперь – СК, совсем другие учредители, рычаги влияния. Вот почему склоняюсь к тому, что обойдется без форс-мажора. В частности, "Полтава" может арендовать у земляков стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского для дебюта в элите.

– Если "Металлист 1925" еще сохраняет шансы попасть в УПЛ, то что помешало выступить лучше "Буковине", которая также не скрывала своего желания повыситься в классе?

– Я бы это назвал проблемами роста. Клубному руководству банально не хватило опыта, что и привело к кадровым ошибкам. Остается надеяться, что последние неудачи не повлияют негативно на инвесторов, которые и дальше будут заботиться не только о том, чтобы финансовые тылы команды были крепкими, но и развитие клубной инфраструктуры.