Первая лига. Игра тура в Винниках. Что смотреть в пятницу в группе Выбывание

Уже завтра сыграют матчи девятого тура группы "Выбывание". Вашему вниманию анонс противостояний. Ожидаем интересные и интригующие встречи.

Группа "Выбывание". Девятый тур

"Виктория" - "Минай"

23.05.2025. 13:00. "Черкассы-Арена". Черкассы

Сумчане в прошлом туре благодаря голу Паламара в компенсированное к первому тайму время смогли дожать "Прикарпатье" - 1:0. Эти три очка позволили "Виктории" закрепиться на первом месте, но расслабляться рано. Беспроигрышная гостевая клубная рекордная серия "Виктории" продолжается в Первой лиге 8 игр: 4 победы и 4 ничьи. "Минай" неделю назад не играл, ведь "Кремень" из-за финансовых проблем не смог приехать на гостевой матч. Подопечные Калиниченко занимают шестое место, а это зона переходных матчей. "Минаю" стоит набирать максимальное количество очков в двух заключительных матчах и надеяться на порадунки от конкурентов.

"Феникс-Мариуполь" - "Нива"

23.05.2025. 13:00. Стадион "им. Б. Маркевича". Винники

Противостояние четвертой и второй команд группы. Расстояние между соперниками - всего один зачетный пункт и в случае победы подопечные Фещука смогут обойти своих конкурентов. "Феникс-Мариуполь" в прошлом туре на выезде победил "Подолье" - 2:1. "Феникс-Мариуполь" взял реванш у хмельничан за поражение в первом круге и существенно приблизился к сохранению прописки в Первой лиге. "Нива" неделю назад сыграла вничью с "Металлургом" - 0:0. Команда Вирта уже четыре тура не знает поражений, хотя из-за подавляющего большинства ничьих и теряет возможность сейчас догонять лидера. Игра первого круга завершилась победой "Феникса-Мариуполя". Смогут ли гости реваншироваться за то обидное поражение? Из-за дисквалификации хозяевам не поможет опытный полузащитник Андрей Богданов.

"Диназ" - "Прикарпатье"

23.05.2025. 13:00. "Диназ". Демидов

Предпоследняя команда группы будет принимать третью. Вышгородцы в прошлом туре не играли. Подопечные Головко уже смирились с тем, что понизятся в классе, поэтому последние два тура будут играть за престиж. Теоретически отыграть пять очков еще возможно, но реальных шансов нет. Слишком много было потеряно "Диназом" еще в первой части сезона. "Прикарпатье" в прошлом туре впервые в 2025 году проиграло. Подопечные Рыпана уступили "Виктории" - 0:1. Таким образом, завершилась беспроигрышная серия "Прикарпатья", которая в чемпионате длилась семь матчей. Коллектив из Ивано-Франковска неделю назад разочаровал болельщиков пассивностью и постарается реабилитироваться. У "Прикарпатья" еще даже есть шансы выиграть группу, но для этого нельзя терять очки.

"Кремень" - "Подолье"

23.05.2025. 13:00. "Юность". Горишние Плавни

Впервые за свою 40-летнюю историю кременчугский "Кремень" не выехал на гостевую игру. По словам директора ФК "Кремень" Андрея Филя, у клуба отсутствуют средства на дорогу, на проживание команды в гостинице и на питание. - Команда готовилась к поединку с "Минаем" очень серьезным образом. Сыграли несколько факторов. Во-первых, мы уже побеждали этого соперника в домашнем поединке. Это произошло 13 апреля. Так почему не сделать это и во второй раз, почему не одолеть "Минай" и на его поле?, - сказал главный тренер Игорь Климовский. Игра в пятницу станет последней для "Кремня" в Первой лиге. Пока неизвестно продолжит ли клуб свое существование. "Подолье" в прошлом туре уступило "Фениксу-Мариуполю" - 1:2. Подопечные Ковальца не смогли использовать домашний матч с прямым конкурентом для спасения от вылета. Таким образом, "Подолье" уже может готовиться к стыковым матчам за сохранение прописки в Первой лиге. Игра первого круга завершилась вничью - 1:1.