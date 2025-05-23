Первая лига. Дебют Чижова, встреча аутсайдеров. Что смотреть в субботу в чемпионской группе



В субботу сыграют матчи последнего тура чемпионской группы Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний в Черновцах и Волочиске.

Группа "Чемпионская". Восьмой тур

"Буковина" - ЮКСА

24.05.2025. 12:00. "Буковина". Черновцы

Предпоследняя команда группы будет принимать последнюю. У команд по 27-ть очков, но благодаря победе в очном противостоянии "Буковина" опережает конкурента. ЮКСА проваливает второй этап и только в прошлом туре смогла прервать свою серию из трех "сухих" поражений подряд. Коллектив из Тарасовки в сумасшедшем матче сыграл вничью с "Металлистом" - 3:3. Безусловно, это был лучший матч команды после увольнения Чирикала. "Буковина" неделю назад уступила "Полтаве" и опустилась на турнирное дно. В конце сезона очень непросто коллективу из Черновцов. Команда ослаблена рядом травм, а имеющиеся игроки не в лучшей форме. С таким кадровым потенциалом было очень сложно рассчитывать на борьбу за переходные матчи. В первом круге "Буковина" на выезде разгромила "крестоносцев". Сможет ли ЮКСА реабилитироваться за то поражение и на мажорной ноте завершить этот сезон?

"Агробизнес" - "Металлист 1925"

24.05.2025. 12:00. "Юность". Волочиск

После поражения от "Эпицентра" руководство "Металлиста 1925" отстранило главного тренера команды Патрика ван Леувена от работы. К матчу последнего тура будет готовить команду Александр Чижов. 38-летний Чижов работает в тренерском штабе "Металлиста 1925" с августа прошлого года. Харьковчане имеют лучший кадровый потенциал среди всех клубов Первой лиги, но результаты откровенно разочаровывают. С такими финансовыми возможностями четвертое место это провал. Команда вынуждена будет играть стыковые матчи за повышение в классе и это явно не то на что надеялись. "Агробизнес" в прошлом туре на выезде уступил "Кудривке" - 0:2. Ресурса у команды Чижевского не хватило для того, чтобы бороться за повышение в классе. На выезде "Агробизнес" играет очень неудачно - семь матчей подряд без побед. Напомним, что игра первого круга завершилась разгромной победой харьковчан - 4:0.