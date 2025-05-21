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Металлист 1925 сообщил, кто будет тренировать команду до конца сезона

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Металлист 1925 сообщил, кто будет тренировать команду до конца сезона

Фото: ФК Металіст 1925

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Руководство "Металлиста 1925" приняло решение, что к матчу заключительного, 8-го тура против "Агробизнеса" в Чемпионский группе Первой лиги команду будет готовить Александр Чижов.

Об этом сообщает пресс-служба харьковчан.

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Поединок между командами состоится 24 мая в Волочиске.

38-летний Александр Чижов работает в тренерском штабе "Металлиста 1925" с августа прошлого года. Кроме того, он имеет опыт работы в "Шахтере", "Заре" и юношеской команде "Ворсклы". Как футболист выступал в составах "Ворсклы", "Шахтера", "Ильичевца", "Севастополя", казахстанского "Окжетпеса" и "Полтавы".

Напомним, ранее "Металлист 1925" отстранил от работы главного тренера Патрика ван Леувена.

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Александр Чижов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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