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Металлист 1925 ведет переговоры с тренером сборной Украины

Первая лига
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Харьковчане продолжают поиски тренера

Металлист 1925 ведет переговоры с тренером сборной Украины

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925", который недавно отправил в отставку главного тренера Патрика ван Леувена, ведет переговоры с наставником сборной Украины U-20 Дмитрием Михайленко.

Как сообщает ТаТоТаке, именно Михайленко является фаворитом у руководства харьковского клуба.

Но главный вопрос сейчас - как совмещать работу в команде с работой в сборной, которая осенью будет играть на чемпионате мира U-20 в Чили.

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Также многое зависит от того, сможет ли "Металлист 1925" выйти в УПЛ.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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