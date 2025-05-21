Металлист 1925 ведет переговоры с тренером сборной Украины

" Металлист 1925 ", который недавно отправил в отставку главного тренера Патрика ван Леувена, ведет переговоры с наставником сборной Украины U-20 Дмитрием Михайленко.

Как сообщает ТаТоТаке, именно Михайленко является фаворитом у руководства харьковского клуба.

Но главный вопрос сейчас - как совмещать работу в команде с работой в сборной, которая осенью будет играть на чемпионате мира U-20 в Чили.

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Также многое зависит от того, сможет ли "Металлист 1925" выйти в УПЛ.