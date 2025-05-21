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Металлист 1925 ведет переговоры с тренером сборной Украины
Харьковчане продолжают поиски тренера
Фото: ФК Металіст 1925
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Как сообщает ТаТоТаке, именно Михайленко является фаворитом у руководства харьковского клуба.
Но главный вопрос сейчас - как совмещать работу в команде с работой в сборной, которая осенью будет играть на чемпионате мира U-20 в Чили.
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Также многое зависит от того, сможет ли "Металлист 1925" выйти в УПЛ.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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