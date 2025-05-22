Сын легенды Динамо возвращается в клуб после аренды в Первой лиге

"Металлист 1925" принял решение не продолжать сотрудничество с арендованным у "Динамо" защитником Алексеем Гусевым, сообщает Telegram-канал "INSIDE UPL".

По информации источника, главный тренер харьковчан решил сосредоточиться на основном составе, поскольку команда продолжает борьбу за выход в УПЛ. С нового сезона к команде присоединится Илья Крупский, который однозначно вытеснит Гусева даже из заявки.

Следовательно, летом Алексей вернется в свой родной клуб - "Динамо". Однако его будущее в столичном клубе остается под вопросом.

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Напомним, первую половину сезона Гусев провел в "Заре", где сыграл лишь один матч, а еще четыре - за молодежную команду. Зимой 20-летний защитник был арендован "Металлистом 1925", однако в Первой лиге так и не дебютировал. В официальных матчах выступил лишь дважды - за дублирующую команду во Второй лиге.