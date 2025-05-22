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Металлист 1925 может возглавить иностранец с опытом работы в УПЛ
Клуб составил список возможных кандидатов на пост тренера
Фото: ФК ЛНЗ
После отставки Патрика ван Леувена с поста главного тренера "Металлиста 1925" клуб ищет нового наставника. Пока командой руководит и.о. главного тренера Александр Чижов, а руководство уже составило список возможных кандидатов.
Как утверждает Sport.ua, в шорт-лист входит бывший коуч "Карпат", "Черноморца", "Львова" и ЛНЗ, белорус Олег Дулуб. Его кандидатура не случайна, ведь за восемь с половиной лет он хорошо изучил особенности украинского футбола, следя за ним даже во время паузы в своей карьере.
В последнее время 59-летний Дулуб участвует в роли эксперта канала УПЛ ТВ, делясь мнением о событиях в текущем чемпионате Украины.
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Известно также, что среди кандидатов на пост главного тренера "Металисста 1925", который ведет борьбу за право вернуться в элиту, называются фамилии Дмитрия Михайленко, Руслана Ротаня и Юрия Вернидуба.
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