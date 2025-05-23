Тренер академии Металлиста 1925: Задача наставника - найти и раскрыть талантливого мальчика

Тренер академии "Металлиста 1925" Александр Манаенко рассказал журналисту UA-Футбол как проходит отбор в академию, о тренировочном процессе и своей карьере.

Отбор в академию

- Александр Васильевич, спасибо за уделенное время. Интересует попадание в академию "Металлиста 1925". Расскажите, какие у Вас требования к участникам отбора?

- Первое – это скоростные качества футболиста. Чтобы мальчик был быстрым. Скорость проверяем по электронным лучам - бег на 30 метров. Также тест - прыжок в длину.

Второе – работа с мячом. В конце игровая часть и мы смотрим как ребята владеют мячом.

- Расскажите, как Вы определяете таланты? Возможно есть какие-то критерии.

- Есть футболисты, которые рождаются талантливыми. Например, мальчик не занимался футболом, просто играл во дворе. Даёшь мяч - и у него всё получается.

Есть дети, у которых есть задатки, такие как: скорость, координация, мышление. А есть дети, абсолютно без задатков футболиста слабая скорость, плохие физические данные… При этом есть желание и ребята стараются.

Задача тренера - найти и раскрыть талантливого мальчика.

- Каких футболистов вы принимаете в академию?

- Мы приглашаем всех, у кого есть желание заниматься футболом. Формируем их на группы по спортивному принципу и тренируем. В группах всегда присутствует спортивный принцип и конкуренция, а также возможность попасть с третьей группы во вторую, со второй в первую.

Принимаем участие в соревнованиях, которые проходят в городе.

- Группами занимается один тренер или разные специалисты?

- Если тренер ведёт 2013 год, к примеру, — он отвечает за все группы, сколько бы их не было. На возрасте работают два тренера.

- По вашему мнению, почему родители приводят детей играть в футбол?

- Футбол это – самый популярный вид спорта. Большинство детей любят футбол и с удовольствием приходят заниматься. Особенно маленькие.

- Как проходят тренировки? Сколько занимают по времени?

- Тренировка начинается с дисциплины. Ведь дисциплина — это залог успеха. Ребята должны понимать, что они приходят не побаловаться, а получить опыт, научиться играть в футбол.

Тренировка длится 1,5 часа. 30 минут — это упражнения на технику, потом держание или игровые ситуации, затем разные виды ударов. Затем переходим к игровой части, где закрепляем всё, что изучали на тренировке.

Есть тренировки, где акцент делается на много касаний, а также тренировки, где два касания.

На выходных обязательно играем матч. В понедельник тренировки по гимнастике, а также бассейн. Со вторника по пятницу – тренировки на поле.

- Александр Васильевич, расскажите об упражнениях младшей группы.

- Все возраста работают по одной клубной программе. Поэтому для каждого возраста подбираются определенные упражнения, обязательно каждый ребенок с мячом.

Например, для деток (6-7 лет) это комплекс упражнений на месте и в движении, разные виды эстафет, малые игры 2*2(3*3).

- Как Вы определяете, на какой позиции играть футболисту лучше?

- В младшем возрасте определить на какой позиции лучше ребенку играть сложно. Так как все хотят забивать голы. Но с возрастом начинаем искать позицию, смотрим где получается лучше и где больше приносит пользу команде.

Карьера тренера

- Перейдём к вашей карьере. Расскажите, как Вы стали тренером академии.

- В академии работаю с 2015 года. Меня пригласил в академию Роман Петрович Мельник, на младший возраст. Сразу скажу, было не легко. Мне дали испытательный срок, в течении которого, нужно было освоить клубный материал, что я успешно сделал. И по окончанию которого был принят на работу.

- С какими группами Вы работали?

- Тренировал 2009 г.р, 2010 г.р, с которыми проработал 3 года. Затем 2,5 года тренировал детей 2012 г.р. Передал их Емельянову Виталию Владимировичу и Осадчему Сергею Николаевичу. Это было до войны в 2021 году.

Так же был главным тренером в команде 2007 г.р. Этот возраст принимал участие в чемпионате Украины (Высшая лига) и до войны возглавлял турнирную таблицу.

Команда была хорошая, подбор парней был очень сильный. В начале войны команда расформировалась.

В 2023 году мы вернулись в Харьков, сформировали новую команду 2007 г.р. Провели просмотр, сделали отбор, собрали неплохую команду, которая начала участвовать в чемпионате Украины. Год поиграли. Ребята выпустились.

Приятно, что 2 футболиста этого возраста играют в нашей второй команде ("Металлист 1925 Б"), которая базируется в Киеве, 2 футболиста в "Заре" U-19.

Два вратаря 2008 г.р , которые были в этой команде, сейчас тренируются в Киеве под руководством Романа Петровича.

- Какую группу сейчас тренируете?

- Сейчас я работаю с мальчиками 2013 г.р. Перспективные ребята, хороший подбор. Этот возраст передал мне Роман Петрович, до войны он работал с этим ребятами. Одна из ключевых команд академии "Металлиста 1925" младшего. Очень хорошо проявляют себя ребята в городских соревнованиях, а также хорошо зарекомендовали себя и в выездных топовых турнирах, старясь попасть в тройку самых сильных.

- В вашей карьере был период в "Авангарде". Расскажите о нём.

- С 2019 года работал помощником главного тренера в команде Авангард U-19. Главным тренером был Мельник Роман Петрович. За время существования команды стали Чемпионами Украины по Первой лиге, заняли второе место в чемпионате области, два раза подряд выиграли кубок и Суперкубок области. Очень сильная команда. Хорошие воспоминания.

Затем этой же командой начали играть в чемпионате Украины по U19, правда называться команда стала "Металлист 1925 U-19".

После первого круга были в тройке. С начала войны команда была расформирована.

Личные вопросы

- Александр Васильевич, скажите, какие качества футболиста важные для Вас?

- Самое главное – дисциплина и работоспособность. Если у футболиста присутствует лень, он никогда не достигнет мечты.

- Дайте совет начинающим футболистам.

- Те, кто начинает играть в футбол ещё не понимают, зачем их сюда приводят, особенно маленькие дети. Самое главное им помогать, подсказывать, заинтересовать их в футболе. Сделать всё, чтобы им было интересно.

- Закончим мы выступлениями основы "Металлиста 1925". Оцените игру команды.

- Команда бороться за выход в Премьер-Лигу чемпионата Украины. Смотрю игры, видно, что не легко, но команда старается. Мы часто с юными футболистами нашей академии ездим в Киев на домашние матчи, чтобы поддержать команду и футболистов.

Очень верю, что команда и тренерский штаб добьется поставленных целей в этом году. Харькову нужна команда, которая будет выступать в Премьер-Лиге.

Хочу поблагодарить Мельника Романа Петровича, директора нашей академии. В свое время он поверил в меня, дал мне необходимые знания и умения, которые помогли в дальнейшей трудовой деятельности.

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За тур до конца, "Металлист 1925" занимает четвёртое место в Первой Лиге, набрав 35 баллов и претендует на попадание в УПЛ через стыковые матчи.