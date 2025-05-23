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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Матчи в Группе Выбывания
pfl.ua
В пятницу, 23 мая, в Первой лиге в группе Выбывания состоятся сразу четыре матча 9-го тура. Все они начнутся одновременно — в 13:00. Лидер таблицы "Виктория" будет принимать "Минай", который идет на 14-й строчке.
"Кремень" встретится на своем поле с "Подольем", где исход игры вряд ли повлияет на шансы кременчугского клуба на сохранение в Первой лиге. "Диназ" сыграет в родных стенах с "Прикарпатьем", где для хозяев остается лишь борьба за престиж.
Также интересное противостояние ожидается между "Фениксом-Мариуполем" и "Нивой" Тернополь, где победа позволит хозяевам укрепить шансы на продолжение выступления в Первой лиге.
13:00
"Виктория" - "Минай"
13:00
"Диназ" - "Прикарпатье"
13:00
"Кремень" - "Подолье"
13:00
"Феникс-Мариуполь" - "Нива" Тернополь
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