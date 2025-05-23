Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

В пятницу, 23 мая, в Первой лиге в группе Выбывания состоятся сразу четыре матча 9-го тура. Все они начнутся одновременно — в 13:00. Лидер таблицы "Виктория" будет принимать "Минай", который идет на 14-й строчке.

"Кремень" встретится на своем поле с "Подольем", где исход игры вряд ли повлияет на шансы кременчугского клуба на сохранение в Первой лиге. "Диназ" сыграет в родных стенах с "Прикарпатьем", где для хозяев остается лишь борьба за престиж.

Также интересное противостояние ожидается между "Фениксом-Мариуполем" и "Нивой" Тернополь, где победа позволит хозяевам укрепить шансы на продолжение выступления в Первой лиге.

13:00

"Виктория" - "Минай"

13:00

"Диназ" - "Прикарпатье"

13:00

"Кремень" - "Подолье"

13:00

"Феникс-Мариуполь" - "Нива" Тернополь