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Агробизнес - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - Металлист 1925: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст 1925
Александр Чижов будет дебютировать в качестве главного тренера "Металлиста 1925". Харьковчане откровенно проваливают весеннюю часть сезона и вероятнее всего будут играть стыковые матчи. "Агробизнес" на четвертое место уже не претендует, но это не значит, что гостей ожидает легкая прогулка. В первом круге "Металлист 1925" победил 4:0 и "Агробизнес" попытается реабилитироваться за то разгромное поражение.
Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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