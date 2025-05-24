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Агробизнес - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Агробизнес - Металлист 1925: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Агробизнес - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Александр Чижов будет дебютировать в качестве главного тренера "Металлиста 1925". Харьковчане откровенно проваливают весеннюю часть сезона и вероятнее всего будут играть стыковые матчи. "Агробизнес" на четвертое место уже не претендует, но это не значит, что гостей ожидает легкая прогулка. В первом круге "Металлист 1925" победил 4:0 и "Агробизнес" попытается реабилитироваться за то разгромное поражение.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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