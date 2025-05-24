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Металлист - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Полтава: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
Судьбоносный матч для "Полтавы", ведь даже ничья позволит этой команде напрямую повыситься в классе. Харьковчане турнирных задач не решают, но это не значит, что они легкомысленно отнесутся к этому противостоянию. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол. Воспользуются ли гости своим историческим шансом?
Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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