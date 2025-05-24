Металлист - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Судьбоносный матч для "Полтавы", ведь даже ничья позволит этой команде напрямую повыситься в классе. Харьковчане турнирных задач не решают, но это не значит, что они легкомысленно отнесутся к этому противостоянию. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол. Воспользуются ли гости своим историческим шансом?

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.