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Металлист - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металлист - Полтава: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

Новина українською

Судьбоносный матч для "Полтавы", ведь даже ничья позволит этой команде напрямую повыситься в классе. Харьковчане турнирных задач не решают, но это не значит, что они легкомысленно отнесутся к этому противостоянию. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол. Воспользуются ли гости своим историческим шансом?

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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