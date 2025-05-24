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Буковина - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Буковина - ЮКСА: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Буковина - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ЮКСА

Новина українською

Встреча аутсайдеров чемпионской группы, которые так и не смогли себя проявить в весенней части сезона. "Буковина" в прошлом туре уступила "Полтаве", а ЮКСА впервые не проиграла после увольнения Чирикала. Игра первого круга завершилась разгромной победой коллектива из Черновцов. Смогут ли "крестоносцы" реабилитироваться за ту неудачу и на мажорной ноте завершить сезон?

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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