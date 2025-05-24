Буковина - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча аутсайдеров чемпионской группы, которые так и не смогли себя проявить в весенней части сезона. "Буковина" в прошлом туре уступила "Полтаве", а ЮКСА впервые не проиграла после увольнения Чирикала. Игра первого круга завершилась разгромной победой коллектива из Черновцов. Смогут ли "крестоносцы" реабилитироваться за ту неудачу и на мажорной ноте завершить сезон?

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.