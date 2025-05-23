Первая лига. Виктория - Минай 2:2. Судьба первого места решится в последнем туре

Встреча лидера и шестой команды группы. "Виктория" в прошлом туре на чужом поле победила "Прикарпатье" и закрепилась на первом месте. ФК "Минай" в прошлом туре должен был принимать "Кремень", однако команда из Кременчуга из-за тяжелого финансового положения не выехала на игру. Подопечные Евгения Калиниченко находятся в зоне переходных игр.

Гости активнее начали встречу, но не могли довести атаки до логического завершения. Постепенно подопечные Бессмертного смогли взять мяч под свой контроль, но и у них чувствовались существенные проблемы с конструктивом. Темп матча был медленным, а вот борьбы в центре поля хватало. На 28-й минуте мог открывать счет Дорошенко, но он попал в стойку. Хозяева ответили своим моментом, но Евпак из выгодной позиции пробил выше ворот. На 40-й минуте Гаврилюк сбил Чернова и это пенальти. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Паламар - 1:0. Для Руслана это шестой реализованный пенальти в сезоне. Еще до перерыва гости смогли отыграться. После подачи с углового Раско переправил мяч в сетку - 1:1. На последней минуте первого тайма Росул сбил Чернова и арбитр назначил второй пенальти в ворота "Миная". Паламар и на этот раз не ошибся - 2:1.

В середине второго тайма гости во второй раз в матче сравняли счет. После прострела Дмитрука мастерски переправил мяч в сетку Демченко - 2:2. В итоге, игра так и завершилась вничью. Таким образом, судьба первого места решится в очном противостоянии "Виктории" и "Нивы".

Группа "Выбывание". Девятый тур

"Виктория" - "Минай" 2:2

Голы: Паламар (41, пен, 45+1, пен) - Воробчак (43), Демченко (67)

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко - Ульянов, Сасовский, Кравчук, Д. Рябой, Лебеденко, Бойко, Паламар, Богунов, Чернов, Евпак

"Минай" (стартовый состав): Росул - Дмитрук, Захидный, Гаврилюк, Малаки, Прихна, Воробчак, Матюшенко, Дорошенко, Раско, Демченко