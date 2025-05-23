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Первая лига. Феникс-Мариуполь - Нива 0:1. Все решил гол с пенальти
Центральная игра тура
Фото: ФК Нива Тернопіль
В Винниках сыграли самый ожидаемый матч девятого тура в группе "Выбывание". Соперников перед очным противостоянием отделял всего один зачетный пункт, поэтому сложно было переоценить важность этой встречи. У хозяев была серьезная кадровая потеря, ведь из-за дисквалификации не смог сыграть опытный хавбек Богданов.
Казалось, что первая половина встречи завершится без голов, но все решил эпизод, который произошел на 44-й минуте. За фол против Резепова арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Одиннадцатиметровый реализовал Виталий Михайлив - 0:1. Во второй половине встречи прогнозируемо владели инициативой подопечные Фещука, но не могли довести свои атаки до логического завершения. По счету тернопольский коллектив играл уверенно. К сожалению, после перерыва моментов не было.
В итоге, игра так и завершилась победой "Нивы".
Группа "Выбывание". Девятый тур
"Феникс-Мариуполь" - "Нива" 0:1
Голы: В.Михайлив (45, пен)
"Феникс-Мариуполь" (стартовый состав): Жупанский - Данилюк, Червак, Вовкун, Махнев, Матусевич, Сидоренко, Петрик, Булгаков, Буряк, Непейпиев
"Нива" (стартовый состав): Ольховой - Ю.Михайлив, Бай, Паламарчук, Вышинский, В. Михайлив, Давыдов, Бей, Посевкин, Мысык, Резепов
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