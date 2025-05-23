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Первая лига. Диназ - Прикарпатье 2:2. Вышгородцы вырвали ничью на характере
Игра за честь для вишгородцев
Фото: ФК Прикарпаття
"Прикарпатье" в предыдущей игре потерпело первое весеннее поражение в чемпионате, уступив дома лидеру группы "Виктории". Команда Олега Рипана еще даже имеет теоретические шансы выиграть группу. Диназ прошлый тур согласно календаря пропускал. Подопечные Александра Головко в весенней части еще не побеждали и занимали предпоследнее место.
На 28-й минуте гости открыли счет. После розыгрыша углового Соловьев прострелил, а Барчук пяткой переправил мяч в сетку - 0:1. В компенсированное к первому тайму время вышгородцы смогли отыграться. Рудницкий первым сориентировался в штрафной и мастерски переиграл голкипера - 1:1. Неожиданное развитие событий перед самым перерывом. Сразу после перерыва "Прикарпатье" вышло вперед. Радульский подал с углового, а Кириченко срезал мяч в собственные ворота - 1:2.
Вышгородцы не опустили руки и во второй раз в матче сравняли счет. Латута шикарным ударом попал в дальний верхний угол - 2:2. Вырвать победу никто из соперников не смог. "Прикарпатье" второй тур подряд не может выиграть.
Группа "Выбывание". Девятый тур
"Диназ" - "Прикарпатье" 2:2
Голы: Рудницкий (45+1), Латута (67) - Барчук (28), Кириченко (47, автогол)
"Диназ" (стартовый состав): Карнаушенко - Волошин, Старенький, Котуха, Ворона, Приходько, Остапчук, Кириченко, Черткоев, Рудницкий, Рязанцев
"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Швец, Болденков, Француз, Радульский, Соловьев, Бучакчийский, Хома, Рудюк, Цыбульник, Барчук
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