Первая лига. Кремень - Подолье 0:2. Хмельницкий коллектив гарантирует себе участие в переходных матчах

Последняя команда группы принимала седьмую. "Кремень" в прошлом туре из-за тяжелого финансового положения не выехал на игру в Минай. Таким образом, сегодня подопечные Игоря Климовского сыграли свою последнюю игру в Первой лиге. "Подолье" неделю назад проиграло "Феникс-Мариуполю" и команде Ковальца придется играть переходные матчи за сохранение прописки в Первой лиге.

Хмельницкий коллектив активно начал встречу. После шикарной подачи Савина мог открывать счет Шаврин, но его удар в прыжке парировал Дмитроченко. Слишком много сумбура было в игре обеих команд. В середине первого тайма розыгрыш стандарта мог принести успех "Подолью", но во второй раз в матче удар Шаврина парировал голкипер "Кремня". На 25-й минуте все же добились своего гости. Савин подал с углового, а Шаврин головой пробил в дальний угол - 0:1. Через три минуты все вопросы о победителе были сняты. Савин из пределов штрафной мощно пробил в угол - 0:2. Для него это четвертый гол в сезоне.

После перерыва по счету "Подолье" играло уверенно, а у "Кремня" сегодня ничего не получалось. В итоге, игра завершилась победой команды Сергея Ковальца.

Группа "Выбывание". Девятый тур

"Кремень" - "Подолье" 0:2

Голы: Шаврин (25), Савин (28)

"Кремень" (стартовый состав): Дмитроченко - Тилоха, Сидоренко, Бондарь, Боровский, Пастернак, Жданович, Савицкий, Ковальский, Максименко, Прокопчук

"Подолье" (стартовый состав): Юрчук - Шкиндер, Веремеенко, Азизов, Корешков, Панчишин, Снижко, Оробец, Савин, Кулиш, Шаврин