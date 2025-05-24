Эпицентр - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Центральный матч последнего тура чемпионской группы сыграют в Каменце-Подольском, где чемпион будет принимать третью команду. "Кудровка" скорее всего будет играть в стыковых матчах, поэтому встреча против лучшей команды Первой лиги для этого коллектива является возможностью еще раз проверить свои силы. Напомним, что "Эпицентр" выиграл одиннадцать матчей подряд.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.