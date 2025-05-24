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Эпицентр - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Эпицентр - Кудровка: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Епіцентр
Центральный матч последнего тура чемпионской группы сыграют в Каменце-Подольском, где чемпион будет принимать третью команду. "Кудровка" скорее всего будет играть в стыковых матчах, поэтому встреча против лучшей команды Первой лиги для этого коллектива является возможностью еще раз проверить свои силы. Напомним, что "Эпицентр" выиграл одиннадцать матчей подряд.
Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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