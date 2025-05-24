  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Эпицентр - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эпицентр - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Эпицентр - Кудровка: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Епіцентр

Новина українською

Центральный матч последнего тура чемпионской группы сыграют в Каменце-Подольском, где чемпион будет принимать третью команду. "Кудровка" скорее всего будет играть в стыковых матчах, поэтому встреча против лучшей команды Первой лиги для этого коллектива является возможностью еще раз проверить свои силы. Напомним, что "Эпицентр" выиграл одиннадцать матчей подряд.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

По теме
yellow-arrow
Металлист - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Агробизнес - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Известны две команды УПЛ, которые сыграют в матчах плей-офф за право остаться в элите
Эпицентр (Каменец-Подольский) смотреть футбол онлайн ФК Кудровка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости