Первая лига. Эпицентр - Кудровка 2:1. Двенадцатая подряд победа

Лидер чемпионской группы и обладатель путевки в УПЛ "Эпицентр" в прошлом туре выиграл одиннадцатый матч подряд. Подопечные Сергея Нагорняка забивали в 17-ти турах подряд. ФК "Кудровка" после домашней победы над "Агробизнесом" поднялась на третье место, которое дает возможность играть в стыковых матчах. У хозяев из-за дисквалификации не играл главный бомбардир Даниил Кравчук.

С первых минут хозяева взяли мяч под свой контроль и они могли открывать счет достаточно быстро. На 12-й минуте после передачи Ляшенко в стойку попал Беженар. Гости не могли выйти из защиты в атаку. Через пять минут "Эпицентр" все же добился своего. После подачи с углового ошибся Яшков и Демченко спокойно забил в пустые ворота - 1:0. На 34-й минуте хозяева сами себе привезли проблемы. После ошибки Савчука отличился Легостаев - 1:1. В конце тайма во второй раз в матче мог забивать Демченко, но его удар парировал Яшков.

После перерыва продолжали играть первым номером хозяева, но до голевых моментов дело не доходило. Гости тоже не забывали о своих атаках. На 67-й минуте из пределов штрафной пробивал Тепляков, но его удар парировал Билык. На 79-й минуте после передачи Климца своим дебютным голом отметился Иван Демиденко - 2:1. Таким образом, 12-я подряд победа "Эпицентра". "Кудровка" занимает четвертое место и в стыковых матчах будет играть против "Ворсклы".

Группа "Чемпионская". Восьмой тур

"Эпицентр" - "Кудровка" 2:1

Голы: Демченко (17), Демиденко (79) - Легостаев (34)

"Эпицентр" (стартовый состав): Билык - Мороз, Григоращук, Климец, Савчук, Запорожец, Демченко, Беженар, Бендера, Ляшенко, Процив

"Кудровка" (стартовый состав): Яшков - Мельничук, Сердюк, Потимков, Думанюк, Мачелюк, Матвеев, Сторчоус, Козак, Тузенко, Легостаев