Первая лига. Агробизнес - Металлист 1925 1:1. Харьковчане не избежали переходных матчей

"Металлист 1925" в прошлом туре на своем поле уступил "Эпицентру" и опустился на четвертое место в группе. После этого руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с Патриком ван Леувеном. Таким образом, в последнем туре в качестве главного тренера дебютировал Александр Чижов. "Агробизнес" уже потерял шансы на стыковые матчи, но стремился реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом туре.

В первой половине встречи прогнозируемо активнее играли харьковчане, но забить до перерыва они так и не смогли. Всего два удара в створ ворот - слишком мало для команды с таким кадровым потенциалом. У хозяев вообще не было ударов в створ, но для них прежде всего важно было качественно сыграть в защите. В начале второго тайма сенсационно "Агробизнес" открыл счет. Войтиховский на скорости ворвался в штрафную и сумел протолкнуть мяч в дальний угол - 1:0.

В середине второго тайма должен был сравнивать счет Бугай, но его удар парировал Пидкивка. С каждой минутой игровое преимущество гостей росло, но забить никак не удавалось. На 89-й минуте харьковчане все же забили. Отличился Кристиан Мба - 1:1. Таким образом, "Металлист 1925" в переходных матчах будет играть с "Левым Берегом".

Группа "Чемпионская". Восьмой тур

"Агробизнес" - "Металлист 1925" 1:1

Голы: Войтиховский (52) - Мба (89)

"Агробизнес" (стартовый состав): Пидкивка - Гаврушка, Слива, Зинь, Белый, Павлюк, Лень, Козак, Семка, Кузьмин, Войтиховский

"Металлист 1925" (стартовый состав): Мозиль - Капинус, Имереков, Салюк, Кравец, Литвиненко, Ари Моура, Чурко, Юрченко, Рашица, Стень