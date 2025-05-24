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Первая лига. Агробизнес - Металлист 1925 1:1. Харьковчане не избежали переходных матчей
Дебют для Чижова
Фото: Металіст 1925
"Металлист 1925" в прошлом туре на своем поле уступил "Эпицентру" и опустился на четвертое место в группе. После этого руководство клуба приняло решение прекратить сотрудничество с Патриком ван Леувеном. Таким образом, в последнем туре в качестве главного тренера дебютировал Александр Чижов. "Агробизнес" уже потерял шансы на стыковые матчи, но стремился реабилитироваться за разгромное поражение в прошлом туре.
В первой половине встречи прогнозируемо активнее играли харьковчане, но забить до перерыва они так и не смогли. Всего два удара в створ ворот - слишком мало для команды с таким кадровым потенциалом. У хозяев вообще не было ударов в створ, но для них прежде всего важно было качественно сыграть в защите. В начале второго тайма сенсационно "Агробизнес" открыл счет. Войтиховский на скорости ворвался в штрафную и сумел протолкнуть мяч в дальний угол - 1:0.
В середине второго тайма должен был сравнивать счет Бугай, но его удар парировал Пидкивка. С каждой минутой игровое преимущество гостей росло, но забить никак не удавалось. На 89-й минуте харьковчане все же забили. Отличился Кристиан Мба - 1:1. Таким образом, "Металлист 1925" в переходных матчах будет играть с "Левым Берегом".
Группа "Чемпионская". Восьмой тур
"Агробизнес" - "Металлист 1925" 1:1
Голы: Войтиховский (52) - Мба (89)
"Агробизнес" (стартовый состав): Пидкивка - Гаврушка, Слива, Зинь, Белый, Павлюк, Лень, Козак, Семка, Кузьмин, Войтиховский
"Металлист 1925" (стартовый состав): Мозиль - Капинус, Имереков, Салюк, Кравец, Литвиненко, Ари Моура, Чурко, Юрченко, Рашица, Стень
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