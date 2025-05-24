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Первая лига. Буковина - ЮКСА 2:0. Коллектив из Черновцов завершает сезон на мажорной ноте
Встреча аутсайдеров
Фото: ФК Буковина
"Буковина"в прошлом туре продолжила свой проигрышный сериал, потерпев гостевое поражение от "Полтавы"и продолжает находиться на седьмом месте. ЮКСА неделю назад впервые после увольнения Чирикала не проиграла, но занимала последнее место. В первом круге "Буковина"разгромила "крестоносцев".
Все вопросы о победителе были сняты в конце первого тайма. На 36-й минуте после передачи Тищенко из пределов штрафной мастерски в угол пробил Кожушко - '1:0. Через шесть минут хозяева увеличили свое преимущество. Плакса подал, а Бойчук головой пробил в дальний угол - 2:0. Ужасно в этом эпизоде сыграли защитники ЮКСА.
Во втором тайме голов не забивали. Таким образом, "Буковина" завершила сезон на седьмом месте, а ЮКСА - на последнем.
Группа "Чемпионская". Восьмой тур
"Буковина"- ЮКСА 2:0
Голы: Кожушко (36), Бойчук (42)
"Буковина"(стартовый состав): Каневцев - Безуглый, Кожушко, Гончарук, Бойчук, Шинкаренко, Бусько, Кольцов, Тищенко, Морговский, Плакса
ЮКСА (стартовый состав): Баранцов - Селин, Синегуб, Дедяев, Зозуля, Кононов, Матеус, Ромариу, Юзефович, Ситников, Евдокимов
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