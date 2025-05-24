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Первая лига. Металлист - Полтава 0:1. Полтавчане выходят в УПЛ

Первая лига
Обновлено

Историческая игра для полтавцев

Первая лига. Металлист - Полтава 0:1. Полтавчане выходят в УПЛ

Фото: UA-Футбол

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Даже ничья могла позволить "Полтаве" впервые в истории выйти в элитный дивизион. Важность этого противостояния для гостей невозможно было переоценить. "Металлист" в прошлом туре в гостях сыграл результативную ничью с ЮКСА и занимал шестое место. Харьковчане даже в экспериментальном составе был конкурентоспособным.

В начале встречи сложно было кому-то отдать преимущество. Обе команды поочередно владели мячом. Гости играли осторожно, ведь они понимали цену ошибки. На 23-й минуте впервые в створ ворот пробили полтавчане, но Плетнев спокойно забрал мяч в руки после удара Одарюка. Даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации харьковчане играли достаточно уверенно. Именно хозяева играли первым номером, но до голевых моментов дело не доходило. На перерыв соперники ушли без голов.

Первая лига. Металлист - Полтава 0:1. Полтавчане выходят в УПЛ - изображение 1

В начале второго тайма характер игры не изменился. Полтавчане играли максимально осторожно и прежде всего стремились не пропустить. Харьковчане тоже не рисковали. Кажется, что ничья устраивала обе команды. На 67-й минуте после подачи с углового должен был забивать Чидомере, но очень повезло полтавчанам.

На 84-й минуте судьбоносный мяч для гостей забил Стрельцов, который выиграл борьбу у Федорива и переправил мяч в сетку - 0:1. Таким образом, "Полтава" занимает второе место и напрямую повышается в классе.

Группа "Чемпионская". Восьмой тур

"Металлист" - "Полтава" 0:1

Голы: Стрельцов (84)

"Металлист" (стартовый состав): Плетнев - Федорив, Гомес, Дигтярь, Луцив, Тепляков, Пидручный, Багачанский, Исаенко, Абрамов, Горяинов

"Полтава" (стартовый состав): Восконян - Савенков, Мисюра, Опанасенко, Коцюмака, Даниленко, Плахтырь, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич

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