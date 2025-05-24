Первая лига
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Дебютант. Определен второй клуб, который напрямую вышел в УПЛ
Смотрим итоговую турнирную таблицу
Фото: UA-Футбол
В чемпионской группе Первой Лиги завершился последний тур. Он окончательно определил места команд в турнирной таблице.
Второй командой, которая напрямую сумела выйти в УПЛ, стала "Полтава". Победа над "Металлистом" (1:0) обеспечила второе место. СК "Полтава" впервые в истории вышел в Премьер Лигу.
Напомним, что ранее чемпионом Первой лиги стал "Эпицентр". Он забрал первую путевку в высший дивизион. Команды из Каменца-Подольского и Полтавы заменят аутсайдеров "Ингулец" и "Черноморец".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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