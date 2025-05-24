Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны команды Первой Лиги, которые попали в стыковые матчи
Шанс войти в элиту
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Стали известны команды Первой Лиги, которые попали в стыковые матчи.
По результатам матчей последнего тура Чемпионской группы Первой Лиги, переходные матчи за попадание в УПЛ сыграют "Металлист 1925", занявший третье место, и "Кудривка", которая стала четвёртой.
"Кудривка" в последнем туре уступила "Эпицентру" со счетом 1:2 и набрала 35 баллов, "Металлист 1925" сыграл вничью с "Агробизнесом" со счетом 1:1.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К слову, харьковский клуб проиграл второй матч подряд.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Monte Kristo (Київ)
24.05.2025 в 15:04
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Более двух сотен БПЛА, десяток танков и прочее. Генштаб опубликовал потери РФ за минувшие сутки
- Украинский форвард присоединится к команде из 4-го дивизиона Германии
- Наставник Наполи стал первым, кто выиграл скудетто с тремя клубами. Хотя этот рекорд уже устанавливали 20 лет назад
- Сын легенды Динамо возвращается в клуб после аренды в Первой лиге
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1