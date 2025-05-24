Стали известны команды Первой Лиги, которые попали в стыковые матчи.

По результатам матчей последнего тура Чемпионской группы Первой Лиги, переходные матчи за попадание в УПЛ сыграют "Металлист 1925", занявший третье место, и "Кудривка", которая стала четвёртой.

"Кудривка" в последнем туре уступила "Эпицентру" со счетом 1:2 и набрала 35 баллов, "Металлист 1925" сыграл вничью с "Агробизнесом" со счетом 1:1.

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К слову, харьковский клуб проиграл второй матч подряд.