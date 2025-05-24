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Стыковые матчи за право участия в УПЛ. Известны игровые пары и расписание

Первая лига
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Матчи за повышение/понижение

Стыковые матчи за право участия в УПЛ. Известны игровые пары и расписание

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Стали известны пары стыковых матчей и даты поединков.

Интрига в Чемпионской группе Первой Лиги держалась до финального свистка. В результате сформировались следующие пары.

Первые матчи состоятся 29 мая.

  • Кудривка – Ворскла.
  • Левый Берег - Металлист 1925.
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Ответные матчи пройдут в воскресенье 1 июня.

  • Ворскла – Кудривка.
  • Металлист 1925 - Левый Берег.

Время матчей определится позже.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Не чесний президент (Полтава)
24.05.2025 в 14:18
... и Ворскле
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Комментарии 2
Не чесний президент (Полтава)
24.05.2025 в 14:18
... и Ворскле
Ответить
0
0
aleks68
24.05.2025 в 14:02
удачи левому берегу
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1
0

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