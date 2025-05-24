Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стыковые матчи за право участия в УПЛ. Известны игровые пары и расписание
Матчи за повышение/понижение
Фото - UA-Футбол
Стали известны пары стыковых матчей и даты поединков.
Интрига в Чемпионской группе Первой Лиги держалась до финального свистка. В результате сформировались следующие пары.
Первые матчи состоятся 29 мая.
- Кудривка – Ворскла.
- Левый Берег - Металлист 1925.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ответные матчи пройдут в воскресенье 1 июня.
- Ворскла – Кудривка.
- Металлист 1925 - Левый Берег.
Время матчей определится позже.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не чесний президент (Полтава)
24.05.2025 в 14:18
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Украинский форвард присоединится к команде из 4-го дивизиона Германии
- Наставник Наполи стал первым, кто выиграл скудетто с тремя клубами. Хотя этот рекорд уже устанавливали 20 лет назад
- Наполи – чемпион Италии, Ингулец вылетает из УПЛ, Реал прощается с Анчелотти. Главные новости за 23 мая
- Вторая лига. Первый матч за чемпионство в Ковалевке
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 2