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Металлист 1925 может изменить название. Уже есть новый вариант
Изменения продолжаються
Фото: ФК Металіст 1925
Похоже, владелец харьковского клуба, кроме смены главного тренера, готов пойти на более решительные шаги.
Как отмечает источник, харьковчане хотят сменить название на ФК "Харьков".
Такой запрос клуб сделал в январе этого года. Ранее Владимир Носов уже заявлял:
"Мы размышляем по этому поводу и есть идеи, но изменение названия возможно только со следующего сезона".
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Источник:https://t.me/KamonPlay1
Опубликовал: Денис Снигур
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ukatan (Харьковская обл.)
24.05.2025 в 16:52
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