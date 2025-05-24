Металлист 1925 может изменить название. Уже есть новый вариант

Похоже, владелец харьковского клуба, кроме смены главного тренера, готов пойти на более решительные шаги.

Как отмечает источник, харьковчане хотят сменить название на ФК "Харьков".

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Такой запрос клуб сделал в январе этого года. Ранее Владимир Носов уже заявлял: