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Металлист 1925 может изменить название. Уже есть новый вариант

Первая лига
Обновлено

Изменения продолжаються

Металлист 1925 может изменить название. Уже есть новый вариант

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Похоже, владелец харьковского клуба, кроме смены главного тренера, готов пойти на более решительные шаги.

Как отмечает источник, харьковчане хотят сменить название на ФК "Харьков".

Металлист 1925 может изменить название. Уже есть новый вариант - изображение 1
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Такой запрос клуб сделал в январе этого года. Ранее Владимир Носов уже заявлял:

"Мы размышляем по этому поводу и есть идеи, но изменение названия возможно только со следующего сезона".

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Первая лига ФК Харьков Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
https://t.me/KamonPlay1
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
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ukatan (Харьковская обл.)
24.05.2025 в 16:52
Давно пора. И туда им и дорога как предыдущему ФК Харьков.
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Комментарии 4
ukatan (Харьковская обл.)
24.05.2025 в 16:52
Давно пора. И туда им и дорога как предыдущему ФК Харьков.
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
24.05.2025 в 15:44
Нарешті правильне рішення.
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
24.05.2025 в 15:16
Судак був правий виходить
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0
1
Prokyrator147 (Харьков)
24.05.2025 в 15:08
вот это правильно
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2
1

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