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Металлист 1925 может изменить название

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Металлист 1925 может изменить название

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Похоже, владелец харьковского клуба, кроме смены главного тренера, готов пойти на более решительные шаги.

Как отмечает источник, харьковчане хотят сменить название на ФК "Харьков".

Металлист 1925 может изменить название - изображение 1
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Такой запрос клуб сделал в январе этого года. Ранее Владимир Носов уже заявлял:

"Мы размышляем по этому поводу и есть идеи, но изменение названия возможно только со следующего сезона".

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Первая лига ФК Харьков Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
https://t.me/KamonPlay1
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
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Prokyrator147 (Харьков)
24.05.2025 в 15:08
вот это правильно
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Комментарии 1
Prokyrator147 (Харьков)
24.05.2025 в 15:08
вот это правильно
Ответить
1
0

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